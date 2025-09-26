Tráfico de drogas perto de Centro Olímpico na Estrutural é descoberto

PMDF flagra tráfico de drogas perto de Vila Olímpica na Estrutural - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem de 24 anos e dois adolescentes, de 15 e 16, foram presos suspeitos de tráfico de drogas e ato infracional análogo ao tráfico. Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 15º Batalhão (Gtop 35) receberam uma denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecentes por jovens atrás do Centro Olímpico, no Setor Santa Luzia da Cidade Estrutural.



A equipe da PMDF se deslocou para o local, nesta quinta-feira (25/9), e flagrou o momento da venda entre um dos adolescentes e um adulto. Ao perceberem a presença policial, os infratores tentaram fugir para o interior de barracos.



Os policiais conseguiram realizar a abordagem e encontraram diversas porções de crack, uma porção de cocaína, quatro balanças de precisão, R$ 57 em espécie e quatro aparelhos celulares. Um dos adolescentes ainda indicou onde havia dispensado parte da droga e uma balança durante a fuga.



Os adolescentes confessaram que vendiam crack a R$ 40/grama. O homem foi conduzido à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), e os adolescentes, foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).