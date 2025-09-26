Motorista é preso com porções de maconha e três galões de lança-perfume

Tráfico de drogas é desarticulado pela PMDF no Paranoá - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (25/9), com uma grande quantidade de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico de drogas. Os policiais militares (PMDF) receberam uma denúncia anônima de que um motorista em um veículo branco estava envolvido com o tráfico de drogas na quadra 30 do Paranoá.

Os investigadores intensificaram a ronda e conseguiram localizar o carro. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista tentou fugir, mas foi impedido após uma perseguição de dois quilômetros. Com o suspeito foram encontradas porções de maconha, galões e lança-perfume e dinheiro em espécie.

Durante a abordagem, os policiais encontraram duas porções de maconha, uma balança de precisão e R$ 50 em dinheiro. A quantidade total da droga no veículo era de aproximadamente 200 gramas. Foi constatado também que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o carro foi apreendido e removido para o depósito do Detran-DF.

O suspeito alegou que recebeu um valor para fazer o transporte a droga. No entanto, no decorrer do interrogatório, ele afirmou praticar o tráfico e que possuía mais entorpecentes em sua residência, no Itapoã.

A equipe se deslocou até o endereço informado e encontraram 19 porções de maconha, três galões de lança-perfume, três celulares, um rolo de plástico filme usado para embalar as drogas e mais R$ 103 em espécie.

O suspeito foi preso em flagrante e levado, com todo o material apreendido, para a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), onde foi registrado o tráfico de drogas.