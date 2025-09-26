Previsão do tempo: Brasília amanhece com sensação térmica de 11,3°C

A sexta-feira (26/9) começou gelada no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 17°C, enquanto a sensação térmica chegou a 11,3ºC. Segundo o órgão, as rajadas de vento, entre 35km/h e 50 km/h, foram as responsáveis pela friaca. A umidade relativa do ar chegou a 90% nas primeiras horas do dia e deve cair para cerca de 55%, no meio da tarde. A máxima deve variar entre 26°C e 27°C no Plano Piloto, podendo alcançar 28°C e 29°C em outras regiões.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Danilo Fiden, o tempo deve mudar neste fim de semana, com dias mais ensolarados. “A partir de sábado e domingo, o céu deve ficar mais aberto. As manhãs ainda terão temperaturas amenas, mas à tarde os termômetros sobem um pouco mais e a umidade tende a cair. A chance de chuva é muito pequena”, explicou ao Correio.

O especialista também destacou que a instabilidade observada ao longo da semana não é tão comum para esta época do ano. “Tivemos uma incursão atípica de frente fria na região do Brasil Central, que trouxe mudanças bruscas e chuvas passageiras. Mas, para a próxima semana, a expectativa é de tempo mais firme e aberto”, completou Fiden.