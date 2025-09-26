Corpo de homem que desapareceu no Lago Paranoá é encontrado

Afogamento no lago: uma pessoa foi salva e outra está submersa - (crédito: CBMDF)

O corpo homem que estava desaparecido após a canoa havaiana em que estava virar no Lago Paranoá, na manhã desta sexta-feira (25/09), foi encontrado após, aproximadamente, duas horas submerso. O incidente aconteceu na região entre a Ponte Costa e Silva e a Ponte JK. A vítima não foi identificada.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), dois homens estavam em uma canoa havaiana quando o equipamento virou. Um dos ocupantes foi resgatado com segurança e foi encaminhado ao hospital, enquanto o outro submergiu e foi localizado às 14h30 desta sexta-feira.

A operação contou com três embarcações, uma moto aquática, quatro viaturas e um helicóptero. Ainda não há informações sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.