Afogamento no lago: uma pessoa foi salva e outra está submersa - (crédito: CBMDF)

Dois homens que remavam em uma canoa havaiana se afogaram no Lago Paranoá na manhã desta sexta-feira (26/9). Um deles foi salvo pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o outro submergiu e ainda não foi localizado pelos socorristas, que seguem com as buscas.

“Quando a nossa guarnição chegou, uma das vítimas estava abraçada à embarcação e informou que a outra havia submergido”, informou o capitão do CBMDF, Charles Palomino. “A vítima foi resgatada, estava consciente e orientada e não houve necessidade de transferência a uma unidade hospitalar”, acrescentou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h por uma pessoa que estava velejando de kite. Foram mobilizadas três embarcações, duas motos aquáticas e quatro viaturas. Houve apoio também de uma aeronave, além de 18 militares que atuam nas buscas.

O homem desaparecido já é tratado pelo Corpo de Bombeiros como vítima fatal, uma vez que está submerso há mais de uma hora.

Segundo informações obtidas pelo Correio, estava ventando muito no momento do ocorrido e o homem que submergiu não sabia nadar. O que sobreviveu teria se salvado porque se apoiou na canoa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas seguem ininterruptamente e já houve, inclusive, troca de equipes e reabastecimento de cilindros de oxigênio.

As equipes preparam também o sonar de varredura, um equipamento de exploração subaquática que permite a identificação de objetos e cadáveres submersos, independentemente da clareza da água.