Homem está desaparecido após canoa havaiana virar no Lago Paranoá

A operação conta com três embarcações, uma moto aquática, quatro viaturas e um helicóptero em busca do homem - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros (CBMDF) estão em busca de um homem que desapareceu após a canoa havaiana em que estava virar no Lago Paranoá, na manhã desta quinta-feira (25/09). O incidente aconteceu na região entre a Ponte Costa e Silva e a Ponte JK.

Segundo o CBMDF, dois homens estavam em uma canoa havaiana quando o equipamento virou. Um dos ocupantes foi resgatado com segurança e foi encaminhado ao hospital, enquanto o outro submergiu e ainda não foi localizado.

As equipes de mergulhadores de resgate atuam no local, que tem profundidade de cerca de 18 metros. A operação conta com três embarcações, uma moto aquática, quatro viaturas e um helicóptero. Ainda não há informações sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.