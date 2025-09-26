InícioCidades DF
Afogamento

Bombeiros encontraram corpo de vítima de afogamento após quase cinco horas

Corpo de homem de identidade não divulgada foi encontrado por volta de 14h30, depois de quatro horas e meia de busca

Segundo informações preliminares apuradas pelo Correio, a vítima não seria de Brasília - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Após quatro horas e meia de busca, o corpo da vítima de afogamento no Lago Paranoá foi encontrado pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) por volta de 14h30 desta sexta-feira (26/9).

Trata-se de um homem adulto cuja idade e identidade não foram divulgadas. Segundo informações preliminares apuradas pelo Correio, a vítima não seria de Brasília.

A perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está no local. O Instituto Médico Legal (IML) ainda não recolheu o corpo. 

Entenda o caso

Dois homens que remavam em uma canoa havaiana se afogaram no Lago Paranoá na manhã desta sexta-feira (26/9). Um deles foi salvo pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) por volta de 10h e o outro permaneceu submerso até ser encontrado às 14h30.

