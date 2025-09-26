Bombeiros encontraram corpo de vítima de afogamento após quase cinco horas

Segundo informações preliminares apuradas pelo Correio, a vítima não seria de Brasília - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Após quatro horas e meia de busca, o corpo da vítima de afogamento no Lago Paranoá foi encontrado pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) por volta de 14h30 desta sexta-feira (26/9).

Trata-se de um homem adulto cuja idade e identidade não foram divulgadas. Segundo informações preliminares apuradas pelo Correio, a vítima não seria de Brasília.

A perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está no local. O Instituto Médico Legal (IML) ainda não recolheu o corpo.

Entenda o caso

Dois homens que remavam em uma canoa havaiana se afogaram no Lago Paranoá na manhã desta sexta-feira (26/9). Um deles foi salvo pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) por volta de 10h e o outro permaneceu submerso até ser encontrado às 14h30.