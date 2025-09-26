Três toneladas de mercadorias vencidas são apreendidas no Recanto das Emas

Nesta sexta-feira (26/9), uma ação da Vigilância Sanitária apreendeu três toneladas de produtos vencidos no Recanto das Emas. A operação, que teve participação da Polícia Civil e Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), encontrou os produtos, sendo a maioria alimentos com o prazo de validade vencido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As mercadorias estavam em um endereço residencial da Região Administrativa. A operação foi realizada após denúncias referentes à essa propriedade. Os produtos eram vendidos em grupos de redes sociais com o preço muito abaixo do mercado.

Leia também: Bebê nasce com dois dentes em hospital do DF e surpreende família

Nas fotos da operação, é possível identificar diversos salgadinhos, doces tipo bala, latas de refrigerante e biscoitos. De acordo com a diretora Vigilância Sanitária do DF, Márcia Olivé, denúncias como essa estão cada vez mais comuns na Ouvidoria.

