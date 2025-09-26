MP pede desocupação de invasões perto de Unidade de Internação de Planaltina

Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão no DF e em Goiás contra os suspeitos - (crédito: Reprodução)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pediu, nesta sexta-feira (26/9), que a Secretaria DF Legal adote medidas imediatas para desocupar as construções irregulares instaladas ao redor da Unidade de Internação de Planaltina (UIP). O órgão também quer que sejam cortados os serviços públicos fornecidos aos invasores, como energia elétrica e água, para garantir a segurança dos socioeducandos, servidores e da comunidade do entorno.

As invasões próximas à área institucional já provocaram episódios graves, incluindo a fuga de adolescentes com apoio externo, o incêndio criminoso de veículos de servidores e até uma tentativa de homicídio perto da unidade. Há ainda relatos de ameaças e intimidações contra funcionários, como pregos espalhados nas vias de acesso e ataques em redes sociais contra servidores e a direção da UIP.

Mesmo após uma operação realizada em janeiro deste ano — que removeu parte das construções e cortou o fornecimento de energia elétrica —, novos barracos foram erguidos, alguns a menos de dez metros da portaria. Em agosto, a situação ficou ainda mais tensa com uma tentativa de motim na unidade, quando adolescentes gritaram o nome da facção criminosa “Comboio do Cão”. O caso está sendo investigado pela Promotoria de Justiça de Execuções de Medidas Socioeducativas.

Segundo o MPDFT, UIP convive com o avanço das ocupações irregulares desde 2020. A Subsecretaria do Sistema Socioeducativo e a direção da unidade cobraram, em várias ocasiões, uma ação conjunta e contínua dos órgãos de segurança, incluindo o reforço das rondas da Polícia Militar.