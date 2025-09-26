Carro capota em estrada de chão no Gama nesta sexta-feira (26/9)

Um motorista capotou o carro na manhã desta sexta-feira (26/9), no Setor Sul do Gama. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), um Fiat Uno Mille Economy, de cor cinza, foi localizado virado de cabeça para baixo e apoiado pelo teto.
O condutor estava dentro do veículo e relatava dores no peito. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local, mas recusou ser levado a uma unidade de saúde.
O carro ficou sob responsabilidade do proprietário. As causas do acidente não foram informadas.
