Carro capota em estrada de chão no Gama nesta sexta-feira (26/9)

Carro foi encontrado virado de cabeça para baixo e apoiado pelo teto - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motorista capotou o carro na manhã desta sexta-feira (26/9), no Setor Sul do Gama. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), um Fiat Uno Mille Economy, de cor cinza, foi localizado virado de cabeça para baixo e apoiado pelo teto.

O condutor estava dentro do veículo e relatava dores no peito. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local, mas recusou ser levado a uma unidade de saúde.

O carro ficou sob responsabilidade do proprietário. As causas do acidente não foram informadas.











