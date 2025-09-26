Três menores apreendidos após tentativa de assalto no Gama. Veja vídeo

Três menores de idade foram apreendidos após uma tentativa de assalto na Quadra 27 do Gama Oeste. - (crédito: Nathália Queiroz/CB)

Três menores de idade foram apreendidos, na tarde desta sexta-feira (26/9), após uma tentativa de assalto na Quadra 27 do Gama Oeste. Por volta de 13h, uma motorista de aplicativo, de 28 anos, foi abordada por dois suspeitos, que chegaram em um Ford Ka preto, enquanto ela buscava uma criança para levar à escola. Confira as imagens da câmera de segurança:

Segundo as testemunhas, a motorista estava dentro do carro e acreditou que a arma usada era de brinquedo. Vizinhos intervieram, e um homem, identificado como Cezar Junior Crespo Adams, 58, apareceu com um taco de sinuca para afastar os criminosos, momento em que tiros foram ouvidos e ele foi baleado na cabeça.

A motorista, identificada como Gabriela, de 28 anos, também foi atingida, com um disparo no abdômen. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional do Gama, enquanto Cezar foi levado para o Hospital de Base. O estado de saúde das vítimas não havia sido divulgado até a última atualização.

Durante as buscas, a Polícia Militar localizou um Ford Ka preto, no Setor Central do Gama, que foi usado no crime e deteve três menores de idade. Todos foram conduzidos para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) da Asa Norte e a investigação segue.

Até o momento, não há confirmação se eles participaram diretamente da tentativa de latrocínio. As investigações continuam.