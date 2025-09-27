Brasília tem dia de sol com alerta de risco potencial por baixa umidade do ar

Brasília terá um dia ensolarado neste sábado (27/9). Com um céu com poucas nuvens no período da manhã, a máxima deve chegar a 27°. A capital está com alerta de perigo potencial para baixa umidade, que deve variar entre 30% e 20%.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta na manhã deste sábado, que persiste até a noite de domingo (28/9) em função da baixa umidade.
Instruções:
- Beba bastante líquido.
- Evite desgaste físico nas horas mais secas.
- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
- Em caso de emergências procure a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193)
Apesar do alerta, os riscos de incêndios florestais são baixos. O final de semana deve seguir com dias quentes e céus limpos em Brasília.
postado em 27/09/2025 09:52 / atualizado em 27/09/2025 10:38