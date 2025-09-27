Brasília tem dia de sol com alerta de risco potencial por baixa umidade do ar

Brasília terá máxima de 27° neste sábado (27/9) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Brasília terá um dia ensolarado neste sábado (27/9). Com um céu com poucas nuvens no período da manhã, a máxima deve chegar a 27°. A capital está com alerta de perigo potencial para baixa umidade, que deve variar entre 30% e 20%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta na manhã deste sábado, que persiste até a noite de domingo (28/9) em função da baixa umidade.

Instruções:

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Em caso de emergências procure a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193)



Alerta Perigo potencial emitido pelo Inmet neste sábado (27/9) (foto: Reprodução Inmet)

Leia também: Primeiro hotel social permanente do DF completa dois meses de funcionamento

Apesar do alerta, os riscos de incêndios florestais são baixos. O final de semana deve seguir com dias quentes e céus limpos em Brasília.



