Previsão do tempo

Brasília tem dia de sol com alerta de risco potencial por baixa umidade do ar

Sábado na capital será um dia de sol com poucas nuvens e máxima de 27°

Brasília terá máxima de 27° neste sábado (27/9) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Brasília terá um dia ensolarado neste sábado (27/9). Com um céu com poucas nuvens no período da manhã, a máxima deve chegar a 27°. A capital está com alerta de perigo potencial para baixa umidade, que deve variar entre 30% e 20%.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta na manhã deste sábado, que persiste até a noite de domingo (28/9) em função da baixa umidade. 

Instruções:

  • Beba bastante líquido.
  • Evite desgaste físico nas horas mais secas.
  • Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
  • Em caso de emergências procure a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193) 

 

Alerta Perigo potencial emitido pelo Inmet neste sábado (27/9)
Apesar do alerta, os riscos de incêndios florestais são baixos. O final de semana deve seguir com dias quentes e céus limpos em Brasília.


Saiba Mais

postado em 27/09/2025 09:52 / atualizado em 27/09/2025 10:38
