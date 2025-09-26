Menor é apreendido com mais de 60 porções de crack no Itapoã

Itens encontrados com o jovem durante a abordagem - (crédito: Reprodução: PMDF)

Na noite desta sexta-feira (26/9), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu um menor de idade que não foi identificado, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes — ato semelhante a um crime ou contravenção penal, mas que, devido à idade do autor, não é classificada como um crime, mas sim como um ato infracional — na região da Fazendinha, no Itapoã.

Durante a abordagem do jovem, foram encontrados 68 porções de crack. A imensa quantidade da droga estava divididas em: 45 porções pequenas, três porções maiores e 20 porções em diversos tamanhos. Além das drogas, uma balança de precisão, um aparelho celular e mais de R$ 350 também foram apreendidos.

O menor foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para as providências legais cabíveis.