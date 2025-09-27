Mais de 50 pontos de vacinação estarão disponíveis neste sábado (27/9)

Serão ofertados vacinação e atendimento gratuitos para todos os públicos - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (27/9), vacinas contra a dengue, covid-19, gripe e outras doenças estarão disponíveis para a população do Distrito Federal em 57 locais de atendimento. Nestes postos de vacinação, equipes da Secretaria de Saúde (SES-DF) estarão prontas para aplicar doses em todas as pessoas a partir dos seis meses, conforme o indicado para cada faixa etária e grupos prioritários. Cidades como Ceilândia, Planaltina e Brazlândia receberão a ação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A secretaria orienta a população a levar documento de identidade e, caso possuam, a caderneta de imunização. Além disso, é importante conferir, no site da pasta, informações como horário, endereço e quais vacinas estão disponíveis.

Leia também: MP orienta que entrada de Torcida Jovem Flamengo seja impedida em estádios

Além da Feira Popular de Ceilândia, a Pousada Rodomania / Alfama, em Planaltina, e o Restaurante Comunitário de Brazlândia, o Cepi Jasmin, em Ceilândia, também receberão a ação. Os demais pontos são Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em 21 Regiões Administrativas.