Governador Ibaneis Rocha é homenageado durante celebração do dia auditor fiscal

A homenagem aconteceu durante um almoço em comemoração ao dia do auditor-fiscal. A categoria teve 208 servidores nomeados desde 2019

Governador Ibaneis Rocha foi homenageado pelo Sindicato dos Funcionários Integrantes da Carreira Auditoria Tributária do Distrito Federal (Sinafite) - (crédito: Foto: Reprodução/Agência Brasília)
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi homenageado, na última sexta-feira (26/9), durante evento de celebração ao dia do auditor-fiscal da Receita do DF. Além do governador, o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, também recebeu uma placa de agradecimento do o Sindicato dos Funcionários Integrantes da Carreira Auditoria Tributária do Distrito Federal (Sinafite) pela valorização aos auditores-fiscais da Receita.

A homenagem foi uma oportunidade de agradecer pelos investimentos realizados no categoria. Nos últimos cinco anos, foram arrecadados R$ 8 bilhões, valor acima do projetado. Os auditores fiscais do DF exercem uma função crucial na administração pública sendo responsável pela arrecadação de receita de forma geral, o que inclui recolhimento de impostos, fiscalização, análise e aprimoramento orçamentário, o que viabiliza recursos para políticas públicas na capital.

Atualmente, o GDF conta com 463 auditores-fiscais em atuação — 355 homens e 108 mulheres. A média de idade dos servidores é de 49 anos, e o tempo médio de serviço é de 17 anos. O auditor fiscal possui sua prórpia data de comemoração no Distrito Federal desde julho de 2023.

