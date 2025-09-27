Governador Ibaneis Rocha é homenageado durante celebração do dia auditor fiscal

Governador Ibaneis Rocha foi homenageado pelo Sindicato dos Funcionários Integrantes da Carreira Auditoria Tributária do Distrito Federal (Sinafite) - (crédito: Foto: Reprodução/Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi homenageado, na última sexta-feira (26/9), durante evento de celebração ao dia do auditor-fiscal da Receita do DF. Além do governador, o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, também recebeu uma placa de agradecimento do o Sindicato dos Funcionários Integrantes da Carreira Auditoria Tributária do Distrito Federal (Sinafite) pela valorização aos auditores-fiscais da Receita.

A homenagem foi uma oportunidade de agradecer pelos investimentos realizados no categoria. Nos últimos cinco anos, foram arrecadados R$ 8 bilhões, valor acima do projetado. Os auditores fiscais do DF exercem uma função crucial na administração pública sendo responsável pela arrecadação de receita de forma geral, o que inclui recolhimento de impostos, fiscalização, análise e aprimoramento orçamentário, o que viabiliza recursos para políticas públicas na capital.

