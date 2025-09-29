Agências do trabalhador oferecem 600 vagas de emprego nesta segunda (29/9)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 600 oportunidades profissionais disponíveis nesta segunda-feira (29/9). O maior salário é para uma vaga para churrasqueiro no Guará e uma para cozinheiro-geral em São Sebastião. A remuneração é de R$ 2,5 mil e as duas profissões exigem ensino médio completo. A área da gastronomia também busca dez confeiteiros, dois chapistas de lanchonete, dois cumins, dois gerentes de restaurante e um pizzaiolo. O salário é de até R$ 2.390,48 em diversas cidades.

Para pessoas com deficiência (PcD), são reservados 21 postos para auxiliar de limpeza, oito para atendente balconista, duas para ajudante de farmácia e uma para monitor de alunos em Vicente Pires, Sudoeste e sem ponto fixo de atuação. Os salários são de R$ 1.518 a R$ 1.743,69. Interessados em estágio podem se candidatar a uma oportunidade para engenheiro civil na Zona Industrial, com remuneração de R$ 1 mil/quinzena. É necessário estar cursando ensino superior relacionado ao ramo.

Todas as oportunidades oferecem benefícios. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma seja atraente ao candidato, o cadastro vale para chances futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Com informações da Agência Brasília

