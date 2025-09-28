Incêndio atinge área de vegetação na Ponte Alta Norte do Gama - (crédito: CBMDF)

Um incêndio em vegetação mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na tarde deste domingo (28/9), na DF-475, região da Ponte Alta, no Gama. O chamado foi registrado às 12h47 e contou com o empenho de cinco viaturas e cerca de 15 militares.

Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com a vegetação em chamas às margens da rodovia, com o fogo avançando em direção a chácaras da região. Além do risco para a fauna e a flora, a fumaça densa e a fuligem representavam ameaça à saúde dos moradores próximos.

Os bombeiros atuaram em várias frentes, utilizando abafadores, sopradores e bombas costais para conter o incêndio. Aproximadamente cinco hectares de área verde foram destruídos pelas chamas. Após a extinção do fogo, as guarnições permaneceram no local para realizar o rescaldo e retirar árvores danificadas, evitando risco de queda.

Não há informações sobre as causas do incêndio. Ninguém ficou ferido.