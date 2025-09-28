InícioCidades DF
FOGO

Incêndio atinge área de vegetação na Ponte Alta Norte do Gama

Fogo consumiu cerca de cinco hectares de vegetação e gerou fumaça que ameaçava moradores da região da Ponte Alta, no Gama

Incêndio atinge área de vegetação na Ponte Alta Norte do Gama - (crédito: CBMDF)
Um incêndio em vegetação mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na tarde deste domingo (28/9), na DF-475, região da Ponte Alta, no Gama. O chamado foi registrado às 12h47 e contou com o empenho de cinco viaturas e cerca de 15 militares.

Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com a vegetação em chamas às margens da rodovia, com o fogo avançando em direção a chácaras da região. Além do risco para a fauna e a flora, a fumaça densa e a fuligem representavam ameaça à saúde dos moradores próximos.

Os bombeiros atuaram em várias frentes, utilizando abafadores, sopradores e bombas costais para conter o incêndio. Aproximadamente cinco hectares de área verde foram destruídos pelas chamas. Após a extinção do fogo, as guarnições permaneceram no local para realizar o rescaldo e retirar árvores danificadas, evitando risco de queda.

Não há informações sobre as causas do incêndio. Ninguém ficou ferido.

 

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 28/09/2025 17:11
