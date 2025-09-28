Brasiliense é homenageada em Dubai com prêmio de liderança feminina

Blaine está em Dubai há 5 anos e atua em direito internacional - (crédito: Divulgação)

A advogada brasiliense Blaine Deolindo, que mora em Dubai há cinco anos, foi homenageada como “Inspiring Achiever” (Empreendedora Inspiração) durante o Milestone Global Awards & Conclave, realizado no início de setembro, nos Emirados Árabes Unidos.

O evento internacional celebra líderes e inovadores em diferentes áreas, destacando personalidades que inspiram a juventude e fortalecem o papel das mulheres no cenário global.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com 15 anos de experiência em direito internacional, Blaine atua na internacionalização de empresas e na criação de estratégias jurídicas em países como Brasil, Estados Unidos e Emirados Árabes. Atualmente, é sócia da Desert Business Consulting e da AVDE Brokers, além de Chief Legal Officer da fintech PPL, destacando-se como uma das vozes brasileiras mais influentes no mercado jurídico-financeiro de Dubai.

Em entrevista ao Correio, Blaine afirmou que o reconhecimento vai além de uma conquista pessoal. “Esse prêmio valida a jornada que comecei sozinha, ao me mudar para Dubai sem conhecer ninguém, enfrentando barreiras culturais e construindo uma carreira sólida no setor jurídico-financeiro. Reflete minha determinação em transformar desafios em oportunidades e me motiva a inspirar outros brasileiros, especialmente mulheres, a ousarem em busca de seus sonhos”, destacou.

A advogada também ressaltou a relevância simbólica da homenagem, que valoriza mulheres no cenário global. “Em um ambiente como esse, onde as portas nem sempre se abrem facilmente para mulheres, especialmente em um contexto árabe, esse reconhecimento celebra não só minhas conquistas, mas também o impacto de abrir caminhos para outras”, disse.

Blaine revelou que sua paixão pelo direito internacional nasceu ainda na graduação em Brasília, inspirada por sua mãe, Dona Rose, especialista em tributário internacional. Hoje, a brasiliense alia o conhecimento jurídico a áreas inovadoras como finanças islâmicas, criptomoedas, fintech law e inteligência artificial, consolidando-se como referência no mercado.

Apesar de morar em Dubai, ela conta que Brasília continua sendo parte essencial de sua trajetória. “Crescer em um ambiente onde decisões políticas e jurídicas impactam o país me inspirou a buscar excelência no direito. Esses aprendizados me deram coragem para me estabelecer em Dubai e construir uma carreira internacional”, ressaltou.

O reconhecimento no Milestone Global Awards antecede outra conquista. Blaine será homenageada na categoria “Excellence in FinTech & Digital Assets Law” no Global Legal Summit & Awards 2025, marcado para 3 de outubro, também em Dubai.