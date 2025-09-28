InícioCidades DF
Homem é preso em flagrante por furto de celular no Setor Bancário Sul

PMDF prende jovem de 25 anos, reincidente em diversos crimes, após furtar celular que estava dentro de veículo

Homem é preso em flagrante por furto de celular no Setor Bancário Sul - (crédito: PMDF)
Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite de sábado (27/9), acusado de furtar um celular que estava dentro de um carro estacionado, nas proximidades do Conjunto Nacional, no Setor Bancário Sul. O crime ocorreu por volta das 21h.

A prisão foi realizada por uma equipe do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21), que abordou dois homens na região. Durante a revista, os policiais encontraram com o jovem de 25 anos um celular cuja procedência ele não soube explicar. O segundo abordado, de 28 anos, não portava nada ilícito, mas foi conduzido à delegacia como testemunha.

Na 5ª Delegacia de Polícia (área central), a vítima, uma mulher de 58 anos, havia acabado de registrar ocorrência relatando que o vidro de seu carro havia sido quebrado e diversos objetos furtados, entre eles o celular recuperado com o suspeito.

De acordo com a PMDF, o homem preso possui diversas passagens pela polícia, incluindo tráfico de drogas, dano ao patrimônio público, uso indevido de uniforme ou distintivo e outros furtos em veículos. Em agosto deste ano, ele já havia sido detido por tráfico de entorpecentes.

O suspeito foi novamente autuado por furto qualificado. O celular recuperado e devolvido à proprietária.

 

