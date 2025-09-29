Programação oficial pré-COP30 contará com Semana de Inovação da ENAP

Neste ano, a Semana de Inovação, realizada pela Escola Nacional de Administração Pública, fará parte da programação oficial pré-COP30. O evento acontece entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro como parte da agenda oficial "Rumo a Belém" e reunirá debates preparatórios para a conferência global sobre mudanças climáticas que ocorrerá de 10 a 21 de novembro em Belém (PA). A temática deste ano será “Um Planeta, Uma Chance: inovar para um futuro possível”.

O evento acontece em formato híbrido, reunindo especialistas, gestores públicos e líderes de diversos setores. O evento inclui palestras, mesas-redondas, vivências e experiências interativas. "Ser um evento oficial pré-COP30 mostra a relevância do debate que vamos promover na Semana de Inovação, especialmente, em soluções e iniciativas voltadas para políticas públicas inovadoras com foco em um futuro possível e sustentável”, ressalta Betânia Lemos, presidenta da Enap.

Durante a Semana de Inovação, haverá uma série de atividades e iniciativas que anteciparão alguns debates da Conferência em Belém. Haverá também uma simulação da COP30 conduzida por Flávia Bellaguarda, da LaClima, e pela liderança indígena Braulina Baniwa, que vai oferecer a experiência de uma negociação nos moldes das que ocorrem durante as COPs.

Ao todo, o evento terá mais de 500 horas de programação e a programação é organizada em cinco eixos temáticos: Comportamento, educação e cultura para a sustentabilidade; Transformação da gestão pública; Novos paradigmas para regeneração e resiliência; Tecnologias para um novo amanhã; e Territórios e ecossistemas verdes e azuis.

O evento é realizado pela Enap em parceria com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Tribunal de Contas da União (TCU), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Ministério da Saúde.

O patrocínio master é da Caixa Econômica Federal. Também são patrocinadores a Itaipu Binacional, a Dataprev, o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Governo Federal. O evento conta com apoio da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB Brasília), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Fundação Dom Cabral.

Saiba mais detalhes em semanadeinovacao.enap.gov.br/.

Serviço

O quê: Semana de Inovação 2025

Onde: Escola Nacional de Administração Pública – Enap, Brasília (SPO Área Especial 2-A, Asa Sul)

Data: 30 de setembro a 2 de outubro

Formato: Presencial e on-line

Investimento: Gratuito

Mais informações e inscrições: semanadeinovacao.enap.gov.br