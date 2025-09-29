Homem é preso no Entorno por estupro de vulnerável; pena chega a 60 anos

Homem foi condenado por estuprar uma enteada e duas filhas - (crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um homem de 39 anos, acusado de estupro de vulnerável, foi localizado e preso durante o cumprimento de um mandado de busca por parte da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A prisão ocorreu em uma via pública da Quadra 721 do Pedregal, Novo Gama (GO).

O criminoso foi condenado por estuprar uma enteada, que tinha 12 anos na época do fato, e suas duas filhas, de 8 e 10 anos, em Planaltina (DF). A enteada demorou cerca de 10 anos para ter coragem de denunciar o agressor.

Leia também: PMDF prende o mesmo ladrão duas vezes em menos de 24 horas na Asa Sul

Mesmo com o longo período entre o primeiro acontecimento e a denúncia do fato, a 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) conseguiu produzir Inquérito Policial efetivo, arrecadando provas robustas que fizeram o homem ser condenado a um montante significativo de pena que, somadas, ultrapassam 60 anos.

A prisão, coordenada pela Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI), ocorreu na manhã desse domingo (28/9) e contou com o apoio da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular