Quatro pessoas ficam feridas após colisão e capotagem em Brazlândia

Uma colisão entre dois automóveis, seguida de capotamento, deixou quatro vítimas no Núcleo Rural Curralinho, sobre a ponte na saída de Brazlândia, sentido Padre Bernardo. Imagens compartilhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mostram um dos veículos, um Ford Fiesta, tombado e com a frente destruída na pista.

Segundo as equipes de socorro, a batida ocorreu entre o Ford Fiesta, ocupado por cinco pessoas, e um Renault Oroch, com quatro ocupantes. A colisão resultou na capotagem do primeiro veículo, cujos quatro ocupantes foram transportados ao hospital de referência conscientes e orientados, porém, com lesões em diferentes regiões do corpo. O sinistro de trânsito ocorreu na noite desse domingo (28/9).

Os ocupantes do Renault foram avaliados pelas equipes e não necessitaram de encaminhamento hospitalar. Além do atendimento às vítimas, os militares atuaram no controle do tráfego e na prevenção de incêndios e de novos acidentes. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a responsabilidade pela ocorrência.



Também na noite de domingo, outra capotagem mobilizou os bombeiros na BR-040, próxima ao posto da PRF. Um Honda Civic LXS, de cor preta, capotou e saiu da via de rolamento. O condutor do veículo estava consciente e orientado, sem lesões graves aparentes, e foi transportado ao hospital após a regulação médica.

