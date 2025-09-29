InícioCidades DF
Quatro pessoas ficam feridas após colisão e capotagem em Brazlândia

Imagens compartilhadas pelo Corpo de Bombeiros mostram um dos veículos, um Ford Fiesta, tombado e com a frente destruída na pista

Acidente ocorreu na noite desse domingo (28). Na imagem, carro tombado na pista - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma colisão entre dois automóveis, seguida de capotamento, deixou quatro vítimas no Núcleo Rural Curralinho, sobre a ponte na saída de Brazlândia, sentido Padre Bernardo. Imagens compartilhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mostram um dos veículos, um Ford Fiesta, tombado e com a frente destruída na pista. 

Segundo as equipes de socorro, a batida ocorreu entre o Ford Fiesta, ocupado por cinco pessoas, e um Renault Oroch, com quatro ocupantes. A colisão resultou na capotagem do primeiro veículo, cujos quatro ocupantes foram transportados ao hospital de referência conscientes e orientados, porém, com lesões em diferentes regiões do corpo. O sinistro de trânsito ocorreu na noite desse domingo (28/9). 

Os ocupantes do Renault foram avaliados pelas equipes e não necessitaram de encaminhamento hospitalar. Além do atendimento às vítimas, os militares atuaram no controle do tráfego e na prevenção de incêndios e de novos acidentes. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a responsabilidade pela ocorrência. 

Também na noite de domingo, outra capotagem mobilizou os bombeiros na BR-040, próxima ao posto da PRF. Um Honda Civic LXS, de cor preta, capotou e saiu da via de rolamento. O condutor do veículo estava consciente e orientado, sem lesões graves aparentes, e foi transportado ao hospital após a regulação médica.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 29/09/2025 10:30
