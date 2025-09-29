Motorista tem parada cardiorrespiratória e morre ao volante na Asa Sul

Bombeiros fazem manobras de reanimação. Óbito foi declarado no local - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motorista morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória na SQS 405, em frente ao McDonald’s. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem, cuja idade não foi divulgada, passou por protocolos de reanimação, mas não resistiu. O fato ocorreu na noite nesse domingo (28/9).

Inicialmente, o chamado ao CBMDF foi registrado como uma colisão entre veículos. Porém, ao chegarem ao local e abordarem a vítima, que já havia sido retirada do interior do automóvel por populares, as equipes constataram que se tratava de uma parada cardiorrespiratória.

Em conjunto com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), as equipes de socorro iniciaram o protocolo de reanimação, mas, após 40 minutos de manobras, um médico do SAMU declarou o óbito no local. A Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas para o local.

