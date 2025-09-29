InícioCidades DF
SQS 405

Motorista tem parada cardiorrespiratória e morre ao volante na Asa Sul

Segundo os bombeiros, o chamado havia sido registrado inicialmente como colisão entre veículos. Ao chegarem ao local, porém, constataram que se tratava de uma parada. Mesmo com manobras de reanimação, homem não resistiu

Bombeiros fazem manobras de reanimação. Óbito foi declarado no local - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Um motorista morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória na SQS 405, em frente ao McDonald’s. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem, cuja idade não foi divulgada, passou por protocolos de reanimação, mas não resistiu. O fato ocorreu na noite nesse domingo (28/9). 

Inicialmente, o chamado ao CBMDF foi registrado como uma colisão entre veículos. Porém, ao chegarem ao local e abordarem a vítima, que já havia sido retirada do interior do automóvel por populares, as equipes constataram que se tratava de uma parada cardiorrespiratória

Em conjunto com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), as equipes de socorro iniciaram o protocolo de reanimação, mas, após 40 minutos de manobras, um médico do SAMU declarou o óbito no local. A Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas para o local.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 29/09/2025 08:49
