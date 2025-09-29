Morre sócio-fundador da Atlândida Móveis

Antônio Lordes Sobrinho tinha 79 anos e faleceu de câncer - (crédito: Redes Sociais)

Um dos sócios-fundadores da loja Atlântida Móveis faleceu de câncer. Antônio Lordes Sobrinho estava internado há uma semana por conta da doença. Sr. Lordes, como era conhecido entre os funcionários, deixa esposa e sete filhos. O falecimento ocorreu no sábado (27/9) e o sepultamento no domingo (28/9).

Junto com Donizette Antônio Filho, Lordes fundou a Atlântida Móveis em 1986. Entre os funcionários da loja, era conhecido como uma pessoa comunicativa e simpática com todos. Nas redes sociais da loja, clientes, familiares e funcionários prestaram condolências e homenagens ao empresário.

"A família Atlântida Móveis se despede com pesar de um dos sócios-fundadores, Sr. Lordes. Seu legado e dedicação seguirão vivos em cada conquista da nossa história", disse postagem feita no perfil oficial da loja no Instagram.