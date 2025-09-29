InícioCidades DF
confusão

Barulho de sexo teria motivado briga entre vizinhos; dois foram esfaqueados

Segundo a PM, confusão começou após reclamações de barulho durante atos sexuais na residência de um dos envolvidos. Duas pessoas foram esfaqueadas

Caso é investigado pela 21ª DP - (crédito: PCDF/Divulgação)
Duas pessoas foram esfaqueadas durante uma briga entre vizinhos no Setor E Sul QSE 1, em Taguatinga Sul. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a confusão começou após reclamações de barulho de atos sexuais na residência de um dos envolvidos.

Durante o desentendimento, um homem de 53 anos armado com uma faca atacou o vizinho, 50, e sua sobrinha, 34. O homem esfaqueado foi atingido por dois golpes, um no peito e outro no pescoço. Ele está internado no Hospital Brasília, em Águas Claras. Já a mulher sofreu um ferimento no pulso. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados a hospitais da região.

O caso, ocorrido no último sábado (27), é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia (Águas Claras), cuja ocorrência foi registrada como vias de fato, homicídio tentado, ameaça e dano. Dois envolvidos se apresentaram espontaneamente na delegacia e foram ouvidos, enquanto um terceiro, que seria o autor das facadas, segue foragido.

29/09/2025
