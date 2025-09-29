Torcida Jovem do Flamengo está proibida de entrar em jogo de basquete no DF

A Torcida Jovem do Flamengo será impedida de entrar em um jogo de basquete entre o Flamengo e o Fortaleza no Torneio Abertura do NBB, previsto para ocorrer às 20h desta segunda-feira (29/9), no Ginásio Nilson Nelson. A decisão foi confirmada ao Correio pelo coronel Carlos Melo, da Subsecretaria de Operações Integradas (SOPI) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A medida ocorre após o assassinato do torcedor vascaíno Eumar Vaz, 34 anos, esfaqueado em um ônibus em Samambaia Sul, há uma semana.

Segundo o coronel, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) acatou a recomendação do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), cuja orientação é de que integrantes da Torcida Jovem Flamengo sejam impedidos de ingressar nos estádios e arenas do DF. O documento que prevê as orientações foi expedido na última sexta-feira (26), pela Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios de Futebol.

A SSP-DF também atendeu uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro que determinou o impedimento de que a Torcida Jovem Flamengo, bem como seus integrantes e associados, frequentem eventos esportivos em todo o território nacional, além da suspensão de sua atuação em estádios de futebol pelo prazo de dois anos.

Torcida barrada

O documento do MPDFT foi encaminhado para as Secretarias de Segurança Pública, de Transporte e Mobilidade, e de Esportes e Lazer, além da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) e da Concessionária Arena BRB.

A Comissão recomendou que as pastas impeçam o ingresso em estádios e demais eventos esportivos realizados na capital federal de pessoas identificadas como integrantes, associados ou membros da Torcida Jovem Flamengo, assim como o uso, nos dias de jogos, de vestimentas, bandeiras, faixas, instrumentos musicais ou quaisquer símbolos que identifiquem a referida torcida.

O MPDFT orientou, ainda, que a SSP-DF reforce os mecanismos de fiscalização e controle nas entradas dos estádios e em áreas externas e trajetos de acesso aos eventos, além de manter atualizado o cadastro dos membros das torcidas organizadas.

Para a Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob-DF), o Metrô-DF, a Concessionária Arena BRB e a Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL-DF), a recomendação é para que sejam adotados procedimentos para restringir o acesso de integrantes da Torcida Jovem Flamengo ou de pessoas que façam qualquer tipo de alusão a essa torcida nos dias de realização de quaisquer eventos esportivos na capital federal.

As Secretarias, o Metrô-DF e a Concessionária Arena BRB deverão informar ao MPDFT, no prazo de 10 dias corridos, as providências que serão adotadas para o cumprimento da recomendação.

Violência

Na noite de domingo (21), Eumar Vaz foi agredido pelos torcedores rivais. Ao entrar no ônibus, foi obrigado a retirar a camisa do próprio time por homens que vestiam camisas do Flamengo. Um menor envolvido no crime chegou a se apresentar na delegacia e confessar o crime, mas foi liberado por não haver representação.

Ema 23 de setembro, o MPDFT solicitou, no prazo de cinco dias, as informações sobre a identificação e qualificação dos suspeitos, a possível vinculação a torcidas organizadas e as medidas investigativas já adotadas, além do encaminhamento de boletins de ocorrência, autos de prisão em flagrante e imagens do circuito interno do ônibus.

