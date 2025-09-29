Colisão no balão do Jardim Botânico deixa motociclista ferido

Uma pessoa ficou ferida após colisão no balão do Jardim Botânico nesta segunda (29/9) - (crédito: CBMDF)

Uma colisão entre uma motocicleta e um automóvel no balão do Jardim Botânico, próximo à ponte JK, deixou uma pessoa ferida nesta segunda-feira (29/9). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuou na ocorrência e transportou o condutor da motocicleta ao hospital.

Chegando ao local, as equipes de resgate se depararam com uma colisão entre uma motocicleta Honda de cor branca e um Fiat Cronos de cor preta. O condutor da motocicleta, atendido pelos socorristas do CBMDF, que utilizaram o protocolo de trauma, estava consciente e orientado, apresentava escoriações e foi transportado ao hospital de referência. Durante o atendimento à vítima, uma faixa foi interditada.