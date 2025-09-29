Princípio de incêndio em loja de roupas assusta moradores de Águas Claras

Loja de aluguel de roupas tem princípio de incêndio em Águas Claras - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um princípio de incêndio assusta quem passa próximo a uma loja de aluguel de roupas na Quadra 205, em Águas Claras, na tarde desta segunda-feira (29/9). Informações preliminares apontam que um ar-condicionado teria pegado fogo, espalhando fumaça pela loja e por todo o andar do prédio onde está localizada.

Testemunhas relatam que o andar precisou ser evacuado. Um dançarino, que prefere não se identificar, ensaiava em uma escola de dança vizinha no momento do incidente e descreve a correria. “Começamos a ver muita fumaça e tivemos que sair às pressas pela nossa segurança”, conta.

O Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) foi acionado para a ocorrência e dispõe de um caminhão e uma ambulância no local. O Correio entrou em contato com a corporação, mas não obteve retorno até a última atualização desta nota.