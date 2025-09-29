Mais de mil condutores flagrados usando celular ao volante na última semana

Entre os dias 22 e 28 de setembro, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) flagrou 1.283 motoristas usando o celular ao volante. Do total, 386 infrações ocorreram apenas no último fim de semana. Os dados fazem parte de um levantamento realizado a partir de operações de bloqueio e patrulhamento móvel em todas as regiões administrativas do DF na última semana.

Além do uso do celular, outras infrações chamaram a atenção. No período, 469 condutores foram autuados por embriaguez ao volante, 164 dirigiam sem habilitação ou com a CNH vencida e 880 não utilizavam o cinto de segurança. Somente no fim de semana, foram registradas 325 ocorrências de embriaguez, 386 de uso de celular, 103 por inabilitação e 319 por falta do cinto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A PMDF reforçou a importância da prudência no trânsito. “É essencial que os motoristas adotem comportamentos responsáveis, respeitem os limites de velocidade, utilizem o cinto de segurança e evitem o uso do celular enquanto dirigem. Essas atitudes são fundamentais para garantir um trânsito mais seguro para todos”, destacou a corporação.

