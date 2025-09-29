Polícia prende jovem por estupro da própria Irmã em Luziânia (GO)

Um jovem de 19 anos é acusado de estuprar a própria irmã, uma adolescente de 16 anos, no bairro Jardim Ingá, em Luziânia (GO)— cidade a cerca de 60km de Brasília. O crime ocorreu nesse domingo (29/9). Ele foi preso pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) por meio da equipe Rondas Ostensivas Tático Motorizado (ROTAM 90).

A ocorrência teve início após a mãe do suspeito e da vítima chamar a polícia e denunciar que o suposto estupro cometido pelo filho contra sua irmã menor de idade. A genitora também forneceu o possível paradeiro do jovem.

Diante da gravidade da denúncia, a ROTAM se deslocou imediatamente para o endereço indicado. O suspeito foi localizado e abordado pela equipe. Após a identificação e em face da acusação grave, Luís Heduardo recebeu voz de prisão e foi algemado, conforme procedimentos padrão, devido à natureza do crime e ao risco de fuga.

Ele foi questionado sobre a veracidade dos fatos e, segundo o relato policial, assumiu a autoria do estupro. Ele ainda informou que havia utilizado um preservativo e que o tinha jogado na lixeira do banheiro. O próprio autor recolheu o material, que foi acondicionado em um saco plástico zipado para ser usado como prova.

Relato chocante

No relato da vítima, obtido pelo Correio, a adolescente de 16 anos narra que estava sozinha em casa, pois a mãe e as irmãs tinham saído, e o padrasto estava no trabalho. Ela afirmou que o irmão "do nada" a agarrou à força e a enforcou. "Falou que se eu gritasse ele ia me matar". A vítima implorou para que ele a deixasse e tentou garantir que não contaria a ninguém, enquanto o agressor a arranhava.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A adolescente ainda relatou que o agressor usou camisinha durante o ato e que matá-la no final. Após a consumação do estupro, ele a teria ameaçado de morte, dizendo que, ela contasse para alguém, ela "ia ver". "Disse que ia me matar e matar as pessoas da minha casa".

O indivíduo foi conduzido sem lesões à Central de Flagrantes do município goiano, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão para a realização dos procedimentos legais cabíveis.