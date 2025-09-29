InícioCidades DF
VIOLÊNCIA SEXUAL

Polícia prende jovem por estupro da própria Irmã em Luziânia (GO)

Mãe denuncia e polícia prende jovem de 19 anos acusado de estuprar a irmã menor de idade no Jardim Ingá

Polícia prende jovem por estupro da própria Irmã em Luziânia (GO) - (crédito: PMGO/Divulgação)
Polícia prende jovem por estupro da própria Irmã em Luziânia (GO) - (crédito: PMGO/Divulgação)

Um jovem de 19 anos é acusado de estuprar a própria irmã, uma adolescente de 16 anos, no bairro Jardim Ingá, em Luziânia (GO)— cidade a cerca de 60km de Brasília. O crime ocorreu nesse domingo (29/9). Ele foi preso pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) por meio da equipe Rondas Ostensivas Tático Motorizado (ROTAM 90).

A ocorrência teve início após a mãe do suspeito e da vítima chamar a polícia e denunciar que o suposto estupro cometido pelo filho contra sua irmã menor de idade. A genitora também forneceu o possível paradeiro do jovem.

Diante da gravidade da denúncia, a ROTAM se deslocou imediatamente para o endereço indicado. O suspeito foi localizado e abordado pela equipe. Após a identificação e em face da acusação grave, Luís Heduardo recebeu voz de prisão e foi algemado, conforme procedimentos padrão, devido à natureza do crime e ao risco de fuga.

Ele foi questionado sobre a veracidade dos fatos e, segundo o relato policial, assumiu a autoria do estupro. Ele ainda informou que havia utilizado um preservativo e que o tinha jogado na lixeira do banheiro. O próprio autor recolheu o material, que foi acondicionado em um saco plástico zipado para ser usado como prova.

Relato chocante

No relato da vítima, obtido pelo Correio, a adolescente de 16 anos narra que estava sozinha em casa, pois a mãe e as irmãs tinham saído, e o padrasto estava no trabalho. Ela afirmou que o irmão "do nada" a agarrou à força e a enforcou. "Falou que se eu gritasse ele ia me matar". A vítima implorou para que ele a deixasse e tentou garantir que não contaria a ninguém, enquanto o agressor a arranhava.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A adolescente ainda relatou que o agressor usou camisinha durante o ato e que matá-la no final. Após a consumação do estupro, ele a teria ameaçado de morte, dizendo que, ela contasse para alguém, ela "ia ver". "Disse que ia me matar e matar as pessoas da minha casa".

O indivíduo foi conduzido sem lesões à Central de Flagrantes do município goiano, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

Saiba Mais

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 29/09/2025 17:19
x