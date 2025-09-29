Obituário: 52 funerais no DF e Entorno nesta segunda-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (29/9):
Campo da Esperança
- Francisco Liberato Fernandes, 75 anos
- Gaspar Benitez Lopez, 67 anos
- Iris da Silva Barros, 89 anos
- José Laurindo Sobrinho, 85 anos
- Kamila Vitória Gonçalves Menezes, menos de 1 ano
- Lenir Maria Ferreira, 74 anos
- Líbia Ieda Guaragna dos Reis, 80 anos
- Maria de Lourdes Ribeiro Albuquerque, 83 anos
- Maria do Carmo Silva, 89 anos
- Narcisa Clementina Rocha, 85 anos
- Robson Cerqueira de Freitas, 67 anos
- Severina Pereira da Silva, 95 anos
- Sônia Maria Esteves dos Santos, 81 anos
- Vicente de Paula da Silva, 90 anos
Taguatinga
- Alfredo Teixeira, 71 anos
- Antônio José de Sales, 90 anos
- Benedito Francisco Souto Neto, 77 anos
- Carmina Soares Ferreira, 95 anos
- Ivonilde Nascimento de Souza, 59 anos
- Izaías Barbosa Teixeira, 56 anos
- João da Silva Terra, 80 anos
- José Demétrio Ferraz, 69 anos
- José Euclides dos Santos, 80 anos
- Maria do Carmo de Araújo, 90 anos
- Maria Elvira Lima Paixão, 89 anos
- Sueli da Costa, 44 anos
Gama
- Francisco Alves de Oliveira, 67 anos
- Maria de Jesus Oliveira Costa, 55 anos
- Maycon Deivid dos Santos Soares, 26 anos
- Tereza Rodrigues da Costa, 93 anos
Planaltina
- Luiz da Câmara Santos, 48 anos
- Maria de Fátima Gomes, 70 anos
- Roque Romano de Souza, 65 anos
Brazlândia
- Ana da Silva Bastos, 70 anos
- Nilson de Sousa Ferreira, 48 anos
Sobradinho
- Gervásio Gonçalves Ferreira, 72 anos
- Márcia Maria de Almeida Freitas, 50 anos
- Sirlene Ferreira de Melo, 58 anos
Jardim Metropolitano
- Benedito Alves de Oliveira, 81 anos
- José Hilson da Rocha Araujo, 78 anos (cremação)
- Luisa Ferreira Costa, 9 anos
- Paulo Iran Alves da Silveira, 66 anos (cremação)
