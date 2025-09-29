InícioCidades DF
OBITUÁRIO

Obituário: 52 funerais no DF e Entorno nesta segunda-feira; veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 29 de setembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso (GO). Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (29/9):

Campo da Esperança

  • Francisco Liberato Fernandes, 75 anos
  • Gaspar Benitez Lopez, 67 anos
  • Iris da Silva Barros, 89 anos
  • José Laurindo Sobrinho, 85 anos
  • Kamila Vitória Gonçalves Menezes, menos de 1 ano
  • Lenir Maria Ferreira, 74 anos
  • Líbia Ieda Guaragna dos Reis, 80 anos
  • Maria de Lourdes Ribeiro Albuquerque, 83 anos
  • Maria do Carmo Silva, 89 anos
  • Narcisa Clementina Rocha, 85 anos
  • Robson Cerqueira de Freitas, 67 anos
  • Severina Pereira da Silva, 95 anos
  • Sônia Maria Esteves dos Santos, 81 anos
  • Vicente de Paula da Silva, 90 anos

Taguatinga

  • Alfredo Teixeira, 71 anos
  • Antônio José de Sales, 90 anos
  • Benedito Francisco Souto Neto, 77 anos
  • Carmina Soares Ferreira, 95 anos
  • Ivonilde Nascimento de Souza, 59 anos
  • Izaías Barbosa Teixeira, 56 anos
  • João da Silva Terra, 80 anos
  • José Demétrio Ferraz, 69 anos
  • José Euclides dos Santos, 80 anos
  • Maria do Carmo de Araújo, 90 anos
  • Maria Elvira Lima Paixão, 89 anos
  • Sueli da Costa, 44 anos

Gama

  • Francisco Alves de Oliveira, 67 anos
  • Maria de Jesus Oliveira Costa, 55 anos
  • Maycon Deivid dos Santos Soares, 26 anos
  • Tereza Rodrigues da Costa, 93 anos

Planaltina

  • Luiz da Câmara Santos, 48 anos
  • Maria de Fátima Gomes, 70 anos
  • Roque Romano de Souza, 65 anos

Brazlândia

  • Ana da Silva Bastos, 70 anos
  • Nilson de Sousa Ferreira, 48 anos

Sobradinho

  • Gervásio Gonçalves Ferreira, 72 anos
  • Márcia Maria de Almeida Freitas, 50 anos
  • Sirlene Ferreira de Melo, 58 anos

Jardim Metropolitano

  • Benedito Alves de Oliveira, 81 anos
  • José Hilson da Rocha Araujo, 78 anos (cremação)
  • Luisa Ferreira Costa, 9 anos
  • Paulo Iran Alves da Silveira, 66 anos (cremação)

