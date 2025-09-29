Procon-DF realiza mutirão para negociação de dívidas com a Neoenergia

A Secretaria Extraordinária do Consumidor, por meio do Procon-DF, iniciou, nesta segunda-feira (29/9), um mutirão de renegociação de dívidas com a Neoenergia. A ação vai até 10 de outubro e oferece condições facilitadas para consumidores residenciais e comerciais com débitos entre R$ 1 mil e R$ 50 mil, incluindo entrada reduzida de 15% e parcelamento em até 24 vezes.
O atendimento é realizado presencialmente nos postos do Na Hora, na sede do Procon no Venâncio Shopping, nas lojas da Neoenergia em diversas regiões administrativas e também pelo portal Negocie On-line.
Serviço
Mutirão de Renegociação de Dívidas com a Neoenergia
Data: 29/09 a 10/10
Locais: Sede do Procon e da Secretaria do Consumidor, no Venâncio Shopping; postos do Na Hora; lojas da Neoenergia Brasília; portal Negocie On-line
Horário:
Procon sede: de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.
Postos do Na Hora: de segunda a sábado de 7h às 16h.
Lojas da Neoenergia Brasília: de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h, e aos sábados, de 9h às 13h.
Portal Negocie on-line: até 23:59 do dia 07 de outubro.
