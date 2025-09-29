Em homenagem a São Francisco, UCB oferece vacinação e bênção aos animais

UCB celebra Dia de São Francisco com bênção e vacinação de pets - (crédito: Divulgação/UCB)

A Universidade Católica de Brasília (UCB), por meio da Clínica-Escola de Medicina Veterinária (CatólicaVET), realiza, nesta sexta-feira (3/9), uma programação especial em homenagem a São Francisco de Assis, padroeiro dos animais. O evento, aberto à comunidade, será no Bloco P do Campus Taguatinga, a partir das 15h.

Durante a ação, serão oferecidas, gratuitamente, vacinação antirrábica e orientações de saúde com médicos-veterinários. Às 17h, o pró-reitor de Identidade e Missão da UCB, padre Isaac Celestino de Assis, conduzirá a bênção aos animais levados ao local. Também haverá distribuição de brindes aos participantes.

A Clínica-Escola CatólicaVET funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, com atendimento por ordem de chegada. Mais informações pelo WhatsApp (61) 3356-9262.

Serviço

Data: 03/10 (sexta-feira)

Horário: 15h às 18h

Local: Clínica-Escola de Medicina Veterinária (Católica VET), no Bloco P, no Campus Taguatinga

Endereço: QS 07, Lote 01, Pistão Sul - Taguatinga/DF

Atividade gratuita e aberta a toda a comunidade

