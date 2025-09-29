InícioCidades DF
Ceilândia

Grileiros usavam arma para ameaçar moradores e cobravam "pedágio" mensal

Dupla se passava por proprietários de área invadida em Ceilândia. Polícia Civil do DF efetuou prisão

Armas apreendidas durante a operação - (crédito: PCDF/Divulgação)
Policiais civis da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) prenderam, nesta segunda-feira (29/9), dois homens suspeitos de tomar terrenos, ameaçar moradores e cobrar “pedágio” a residentes de lotes de uma área de invasão em Ceilândia. Os investigadores apreenderam, durante a operação, facas e duas armas de fogo tipo rifles, de cano longo. Os armamentos eram usados para intimidação.

A ação contou com o apoio do Tribunal de Justiça do DF (TJDFT). Nesta segunda (29/9), as equipes identificaram cerca de 15 famílias que tinham sido enganadas pelos autores e adquiriram, de forma ilegal, terrenos em área rural incorporados ao patrimônio da Terracap.

Segundo o relato das vítimas, os criminosos tomavam conta da área — cerca de 80 hectares — e usavam da ameaça com facas e armas de fogo para cobrar valores extras aos moradores. Além de vender lotes a diferentes preços, aqueles que não conseguiam efetuar o pagamento à vista, eram obrigados a desembolsar uma taxa de “pedágio” mensal. As duas pessoas foram autuadas em flagrante e acumulam, na Justiça, passagens por organização criminosa.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 29/09/2025 21:00
