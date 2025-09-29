Menina de 6 anos passou a madrugada ao lado do pai morto em emboscada da ex

O comovente depoimento de uma menina de 6 anos ajudou a polícia a elucidar o assassinato de um idoso de 65 anos, em uma chácara de Planaltina (DF). Cícero Dionísio da Silva foi morto com 17 facadas em uma emboscada armada por Regina de Fátima Oliveira, ex-companheira da vítima; o atual namorado dela, Daniel José Cordeiro; e outro comparsa.

Na noite de 16 de setembro, Regina e os dois homens foram à casa de Cícero com a desculpa de que beberiam e conversariam. Na madrugada, a mulher retirou a criança da sala e foi para uma outra casa do lote. Enquanto isso, o idoso era atacado a facadas por Daniel e o cúmplice. Depois do crime, o trio foi embora.

Cícero morava sozinho com a filha, que é fruto de outro relacionamento. A casa, no entanto, era marcada pela presença frequente de Regina. O casal permaneceu junto por cerca de seis meses e rompeu a relação havia pouco tempo.

No colo do pai

Depois do crime, a criança voltou à sala e deparou-se com o pai já sem vida. Em depoimento especial, ela disse à polícia tê-lo abraçado durante toda a noite, “rezando ao papai do céu para amanhecer logo”.

Na manhã seguinte, a menina vestiu o uniforme, foi à parada de ônibus onde embarcava no coletivo escolar e comunicou ao motorista que o pai estava morto. Relatou ter colocado o ouvido no peito do genitor para tentar ouvir o coração. A polícia tomou conhecimento dos fatos e iniciou a investigação.

Policiais civis prenderam Regina em 22 de setembro. Ela confessou o homicídio, alegando que a motivação estaria ligada a supostos abusos cometidos pela vítima contra a neta dela — versão que, segundo a polícia, não tem comprovação.

Dias depois, em 26 de setembro, um dos executores também foi preso, em Planaltina de Goiás. O terceiro, atual namorado de Regina, segue foragido. A polícia pede que, caso a população saiba do paradeiro do suspeito, ligue para o número 197.