Idoso é morto em emboscada armada pela ex e pelo atual namorado dela

Um idoso de 65 anos foi brutalmente assassinado a facadas em uma chácara de Planaltina (DF). De acordo com a Polícia Civil, o crime foi planejado por Regina de Fátima Oliveira, ex-companheira da vítima, e pelo atual namorado dela, Daniel José Cordeiro, com a ajuda de outro comparsa. Duas pessoas foram presas pela 16ª Delegacia de Polícia.

Daniel José Cordeiro está foragido (foto: PCDF/Divulgação)

O crime ocorreu na noite de 16 de setembro. A vítima, Cícero Dionísio da Silva, permitiu a entrada do trio na casa após um convite para “conversar” e “beber”. A investigação avançou a partir do depoimento da filha de Cícero, de 6 anos, fruto de outro relacionamento, e que morava com ele. A criança disse à polícia ter dormido ao lado do corpo do pai e apontou Regina como uma das presentes na casa no dia do crime.

O crime

Durante a madrugada, Regina retirou a filha de Cícero da sala e a levou para outra casa do lote, a cerca de 15 metros. Enquanto isso, os dois homens atacaram o idoso com 17 golpes de faca. Depois do assassinato, os três foram embora.

A criança voltou à sala e encontrou o pai já sem vida. Em depoimento especial, disse que o abraçou durante toda a noite, “rezando ao papai do céu para amanhecer logo”.

Na manhã seguinte, a menina vestiu o uniforme, foi à parada de ônibus onde embarcava no coletivo escolar e comunicou ao motorista que o pai estava morto. Relatou ter colocado o ouvido no peito dele para tentar ouvir o coração. A polícia foi acionada e iniciou a investigação.

Policiais civis prenderam Regina em 22 de setembro. Ela confessou o homicídio, alegando que a motivação estaria ligada a supostos abusos cometidos pela vítima contra a neta dela — versão que, segundo a polícia, não tem comprovação.

Em 26 de setembro, outro suspeito foi preso, em Planaltina de Goiás. O terceiro envolvido, atual namorado de Regina, segue foragido. A polícia pede que a população ligue para o número 197, caso saiba do paradeiro dele.