Trio que matou homem e feriu idoso a tiros no Gama é preso no Pedregal

Três homens foram presos por envolvimento em um ataque a tiros no Setor Leste do Gama. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (28/9) e deixou um idoso de 62 anos ferido e matou um rapaz de 32 anos. O trio foi detido pelos policiais militares do DF e de Goiás, na região do Pedregal, em Valparaíso (GO).

Câmeras de segurança registraram parte da ação. As imagens mostram o momento em que o autor abre fogo contra as vítimas na porta de uma casa. As informações preliminares dão conta de que, momentos antes do crime, a ex-companheira de uma das vítimas, de 24 anos, teria feito ameaças.

Por volta das 2h40, a PM e os bombeiros foram acionados. No local, as equipes socorreram as vítimas, mas um morreu. O outro foi conduzido ao hospital. Testemunhas deram detalhes à polícia sobre as características físicas dos criminosos e o veículo utilizado pelo trio.

Prisão

De posse das informações, a PM do DF e de GO encontraram o veículo no Pedregal. Os ocupantes, dois homens de 33 e 36 anos e a mulher de 24 anos, foram abordados e flagrados com uma pistola calibre 9 mm com sete munições intactas e dois estojos deflagrados.

Os detidos e o material apreendido foram apresentados à Central de Flagrantes da 1ª Delegacia de Luziânia, onde foi registrado a ocorrência.

