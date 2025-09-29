Exposição "Prefácio" transforma retratos em manifesto pela vida

Com a chegada do Outubro Rosa, a fotógrafa Tainá Frota apresenta Prefácio, exposição que reúne retratos inéditos de 12 mulheres que enfrentaram, ou ainda enfrentam, o câncer de mama. Com patrocínio do Hospital Santa Lúcia (Grupo Santa), a mostra ocupa o ParkShopping e combina arte, afeto e conscientização sobre a prevenção da doença.

Os retratos destacam a força, a beleza e a autoestima das pacientes, reforçando a importância do diagnóstico precoce. A exposição inclui depoimentos em vídeo das próprias mulheres, acompanhadas pela oncologista Patrícia Schorn, que compartilham suas trajetórias e enviam mensagem de esperança e cuidado com a própria vida.

A identidade visual da mostra, criada pela agência Radiola Publicidade e Design, usa flores escaneadas, remetendo a exames de imagem e simbolizando a resiliência e o florescer das vidas que se reinventam após o tratamento.

“Há tempo de se tratar. Há tempo de se ter esperança. Há tempo de se curar. Há tempo de escrever novas histórias”, afirma Tainá Frota.

Serviço

Local: ParkShopping – 1º piso, em frente à Trousseau

Abertura: 2 de outubro de 2025

Visitação: 3 a 31 de outubro de 2025

Horário: conforme funcionamento do shopping

Entrada gratuita