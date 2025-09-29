Ciclo de palestras contra violência doméstica ocorrerá no Gama; veja data

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs), promove, em 9 de outubro, no Gama, a quarta edição do Ciclo de Palestras dos Consegs. O evento tem como foco a proteção às mulheres e a prevenção à violência doméstica.

A ação é promovida em parceria com os Consegs do Gama e Gama Rural. São cerca de 300 vagas disponíveis e os interessados podem se inscrever no site.

O ciclo faz parte do eixo "Mulher Mais Segura", do programa Segurança Integral, política pública do Governo do Distrito Federal que busca fortalecer ações de conscientização e combate à violência contra a mulher. As edições anteriores aconteceram na Cidade Estrutural, Vicente Pires, Águas Claras, Arniqueira e Ceilândia — esta última reuniu um público recorde, de cerca de 500 pessoas, incluindo lideranças comunitárias, estudantes e membros da comunidade LGBTQIA+.

“Os encontros fortalecem a corrente do bem promovida pelos Consegs, que têm como missão ampliar o diálogo com a sociedade e qualificar o debate sobre temas fundamentais da segurança pública. O Ciclo de Palestras foi criado justamente para ser uma ferramenta prática de mobilização comunitária, incentivo à participação social e promoção de mudanças reais na vida das pessoas”, destaca Paulo André Vieira Monteiro, subsecretário dos Conselhos Comunitários de Segurança.

A programação contará com especialistas da SSP/DF, forças de segurança, representantes das secretarias da Mulher e de Justiça, Sebrae e outras instituições parceiras. Entre os temas abordados estão: tipos de violência doméstica, apoio psicossocial e jurídico, empoderamento feminino, autonomia econômica e emocional, o papel da sociedade civil na proteção às vítimas, entre outros.

Próximos encontros confirmados:

• 9 de outubro – Gama;

• 23 de outubro – São Sebastião.

Mais informações pelo telefone (61) 3441-8703 ou pelo e-mail conseg@ssp.df.gov.br.