Homem é esfaqueado após agredir enteada grávida em Taguatinga

Um homem foi esfaqueado depois de agredir a própria enteada, que está grávida, na QNL 13, em Taguatinga. A confusão teve início quando o padrasto iniciou uma discussão com a jovem e partiu para a violência física. Ao presenciar a cena, o marido da vítima interveio em sua defesa e desferiu um golpe de faca contra o homem. Após ser ferido, ele caiu no cão e precisou de atendimento médico.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta segunda-feira (29/9), e encaminhou o esfaqueado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O estado de saúde dele não foi divulgado.

A Polícia Militar do DF (PMDF) realizou buscas na região e conseguiu localizar o autor da facada. Ele foi detido e levado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), onde o caso foi registrado como lesão corporal decorrente de violência doméstica seguida de legítima defesa de terceiro.