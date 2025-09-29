InícioCidades DF
TRÁFICO DE DROGAS

PMDF apreende 39 tabletes de maconha na Rodoviária Interestadual de Brasília

Uma mulher de 23 anos, grávida de três meses, foi detida e levada à 1ª Delegacia de Polícia

O cão policial Paçoca sinalizou duas malas suspeitas na plataforma de embarque - (crédito: Reprodução/PMDF)

Policiais militares do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) apreenderam, às 17h20 desta segunda-feira (29/9), 39 tabletes de maconha na Rodoviária Interestadual de Brasília. A ação contou com o apoio do cão policial Paçoca, que sinalizou duas malas suspeitas na plataforma de embarque. Dentro das bagagens, os militares encontraram os entorpecentes.

Uma mulher de 23 anos, no terceiro mês de gestação, foi identificada como responsável pelo transporte da droga e acabou detida. Todo o material apreendido foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul, onde foi registrado o flagrante de tráfico de drogas. Ela pegou a droga no Paraná e tinha como destino o Piauí.

Vitória Torres*

Por Vitória Torres*
postado em 29/09/2025 23:03
