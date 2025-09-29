Arniqueira celebra aniversário com três dias de festa cultural gratuita

A comunidade de Arniqueira se prepara para celebrar mais um aniversário com programação cultural gratuita. A 33ª Região Administrativa do Distrito Federal completa, nesta quarta-feira (1°/9), mais um ano de existência e, para marcar a ocasião, recebe o projeto Circula Cultura, entre 3 e 5 de outubro, em frente à administração regional.

O evento terá três dias de atividades para todas as idades, reunindo arte, música e integração comunitária. Além dos shows, a festa contará com a tradicional feira de artesanato e um bazar variado. A abertura está marcada para a sexta-feira (3/10), às 18h, com apresentação do DJ Bach e fala da administradora regional, Telma Rufino. O encerramento ocorre no domingo (5/10), às 13h, com apresentação do grupo Bonde do Coringa.

A programação traz artistas locais e regionais, como Luciana Luppy, Oldplay, Banda Forró com Site e Caio e Henrique. Haverá ainda corte do bolo de aniversário da cidade, no domingo pela manhã.

Motivos para comemorar

Além da celebração, Arniqueira vive um período de transformações. Entre os investimentos do Governo do Distrito Federal (GDF), destacam-se a ampliação da linha de ônibus 959.2 para domingos e feriados, a inauguração do Restaurante Comunitário, que já atende milhares de moradores diariamente, e a construção da primeira Escola de Ensino Fundamental e Médio, que terá capacidade para 1,5 mil alunos.

Leia também: Caravana Cultural leva música e diversão gratuita a Arniqueira

Na área de infraestrutura, a região recebeu a revitalização da Avenida Juscelino Kubitschek, da Avenida Brasília, da Avenida Principal e da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE). Outras obras em andamento incluem o trecho viário da Avenida Vereda da Cruz, que vai ligar Arniqueira ao Pistão Sul, beneficiando mais de 50 mil moradores, e a construção da Galeria Pluvial no setor SHA 05. A cidade também recebeu uma área de 175 mil m² destinada a futuros equipamentos públicos.

