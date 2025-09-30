CLDF recebe ministro Rui Costa para debater investimentos do novo PAC

O ministro-chefe da Casa Civil do governo federal, Rui Costa, vai à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) nesta quarta-feira (1/10) para discutir e detalhar os investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no DF. São previstos um total de R$13 bilhões em ações estruturantes para o Distrito Federal. O investimento vai financiar um conjunto de 109 empreendimentos estratégicos, que abrangem áreas como energia sustentável, infraestrutura, educação e mobilidade.

O debate foi proposto por meio de requerimento de autoria do deputado Chico Vigilante (PT). Na justificativa do requerimento, o parlamentar afirma que o debate é de grande relevância para alinhar as prioridades do DF com a agenda nacional de desenvolvimento. “Debater com o ministro Rui Costa, peça-chave no Governo Federal, nos permite alinhar expectativas e buscar novas frentes de investimento que resultem em mais qualidade de vida para a população local”, afirma.

Entre as iniciativas previstas no DF, estão a construção de usinas fotovoltaicas, ações de descarbonização, compra de equipamentos para o Instituto Federal de Brasília, construção de creches e manutenção de rodovias.

Somente até o fim de 2026, está previsto o investimento de R$10,9 bilhões no DF. Outros R$2,1 bilhões estão projetados para o período pós-2026, o que totaliza R$13 bilhões em ações estruturantes. O balanço parcial do Novo PAC indica o avanço dos trabalhos no DF: 40% dos investimentos previstos até 2026 já foram aplicados. A previsão é que as entregas acelerem com as próximas etapas, além de novos repasses do orçamento do Governo Federal ao DF para obras de infraestrutura.

Atualmente, o Novo PAC no DF mantém 54 obras em fase de execução, além de 11 processos em licitação e/ou leilão e 30 projetos em fase preparatória, que incluem estudos, projetos de engenharia e licenciamento ambiental. Dos empreendimentos previstos no cronograma de investimentos, 14 obras já foram concluídas e entregues à população em 2024.