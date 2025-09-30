DF tem mutirão de emprego para PCD's na Agência do Trabalhador da Asa Norte

A inclusão no mercado de trabalho ganha reforço nesta terça-feira (30), com a realização do “Dia D – Mutirão de Empregabilidade para Pessoas com Deficiência (PcD)”, no Distrito Federal. O evento ocorre das 9h às 15h na Agência do Trabalhador do Plano Piloto, localizada na SEPN 511, Bloco A, Térreo, na Asa Norte, ao lado da Honda Veículos. A participação da população é gratuita e não exige agendamento prévio.

A ação, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e o Governo Federal, reunirá diversas empresas que oferecem vagas exclusivas para o público.

Durante o mutirão, os candidatos poderão participar de entrevistas presenciais com recrutadores de diferentes setores do mercado de trabalho. O local contará com atendimento especializado e estrutura acessível para garantir acolhimento e autonomia aos participantes.

O objetivo da iniciativa é ampliar as oportunidades de contratação de pessoas com deficiência e fortalecer as políticas públicas de inclusão produtiva. Segundo a Sedet, o “Dia D” também funciona como uma ponte entre empregadores e trabalhadores, que visa facilitar contratações e promover cidadania por meio do acesso ao trabalho formal.