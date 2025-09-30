Suspeito de integrar facção criminosa e aplicar 80 golpes no DF é preso

Um homem, de 35 anos, foi preso suspeito de integrar uma facção criminosa e aplicar mais de 80 golpes de estelionato no Distrito Federal. Com a prática de estelionato, o investigado teria faturado mais de R$200 mil ilegalmente. No entanto, há indícios de que o golpe não se restringiu ao Distrito Federal. Vítimas em outros estados já relataram prejuízos à Polícia Civil, que levanta a suspeita de que tanto a quantidade de pessoas enganadas, quanto os valores arrecadados de forma ilegal sejam muito maiores.

O esquema de estelionato foi descoberto após criminosos clonarem a página de uma loja de celulares da Feira dos Importados, no SIA. O perfil falso nas redes sociais imitava quase por completo o original, mas trazia um detalhe diferente: o telefone de contato informado.

Com cerca de 60 mil seguidores — muitos deles falsos —, a página enganava clientes que buscavam a loja nas redes e passavam a negociar diretamente com o golpista. Para convencer as vítimas, o autor enviava fotos e vídeos de aparelhos com referências visuais à loja verdadeira, mas tudo era forjado. O dinheiro das vendas era transferido para contas de laranjas, conhecidas como “conteiros”, usadas para dificultar a identificação do responsável.

A prisão foi feita na manhã desta terça-feira (30/9), em Brazabrantes (GO) — a 40km de Goiânia—, após seis meses de investigação por meio da operação Fake Apple da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), com apoio da Divisão de Operações Especiais (Doe), da Divisão de Apoio Logístico Operacional (Dalop), e da Divisão de Inteligência Policial (Dipo) da Polícia Civil do DF e de Goiás.