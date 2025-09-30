Umidade pode baixar para menos de 10% e Inmet emite alerta vermelho para o DF

O Distrito Federal deve enfrentar níveis de umidade alarmantes, que podem chegar a 10% ou menos. Além disso, as temperaturas variam entre 16°C e 34°C, nesta terça-feira (30/9). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a baixa umidade coloca a região sob alerta vermelho, com chances de atingir 9%, como foi registrado em 22 de agosto deste ano, em Brazlândia.

De acordo com a meteorologista do Inmet, Dayse Moraes, além da umidade, a amplitude térmica, diferença entre a mínima e a máxima, também é típica para esta época do ano. “De manhã, as temperaturas ficam mais baixas devido o resfriamento da atmosfera e do solo, e depois sobem rapidamente com o céu limpo e sem nuvens”, explicou ao Correio.

A especialista também reforça que as condições climáticas devem permanecer estáveis ao longo da semana. Ela ainda ressaltou que não há previsão de chuvas para os próximos dias.

Cuidados

Para prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco, a recomendação é manter boa hidratação, caprichar no protetor solar, deixar os ambientes arejados, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, adotar uma alimentação equilibrada e manter o calendário vacinal atualizado