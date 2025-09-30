Incêndio atinge área de vegetação no Núcleo Rural Jerivá do Lago Norte

Um incêndio de grandes proporções atinge a vegetação do Núcleo Rural Jerivá, no Distrito Federal, nesta segunda-feira (30/9). O fogo se espalhou rapidamente e chegou próximo de residências. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) e um grupo de brigadistas florestais atuam no local para conter as chamas e evitar que elas avancem para dentro das propriedades.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com medo, José de Jesus dos Santos, de 57 anos, que mora sozinho em uma das áreas afetadas, abandonou a casa. “O fogo veio lá de cima e chegou até aqui. Eu tive que sair porque não tem como ficar lá dentro. Está com muito fogo e muita fumaça. Vou ficar só com a roupa, porque o resto está tudo lá dentro”, contou ao Correio.

Segundo José, há cerca de cinco anos a região havia registrado um incêndio, mas de menor intensidade. “Não queimou assim como agora. Vou ter que deixar as coisas pra trás porque se eu for pra lá, eu vou morrer”, desabafou.

Equipes seguem no local com caminhões de combate a incêndio e brigadistas especializados. Ainda não há informações sobre a área total atingida nem sobre as causas do fogo.

A ocorrência continua em andamento.