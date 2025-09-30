Incêndio atinge casa em Sobradinho e destrói imóvel parcialmente

Um incêndio atingiu uma residência na madrugada desta terça-feira (30/9) na QD 13, em Sobradinho, e deixou parte do imóvel destruída. O fogo começou por volta das 0h30 e provocou grande quantidade de fumaça, que saiu pelas janelas e pelo telhado da casa.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mobilizou cinco viaturas e 20 militares para conter as chamas. Ao chegar ao local, as equipes encontraram quatro cômodos atingidos pelo fogo. Foram utilizadas linhas de mangueiras pressurizadas para combater o incêndio, enquanto outra equipe realizava busca primária por possíveis vítimas.

Após controlar o fogo, os bombeiros realizaram o rescaldo e preveniram a reignição das chamas. A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incêndio e registrar oficialmente a ocorrência.

Ainda não há informações sobre feridos, e as causas do incêndio permanecem desconhecidas. O imóvel ficou sob os cuidados do proprietário, enquanto a Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura e garantir que não haja riscos de desabamento.







