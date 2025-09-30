Adolescente que matou torcedor é aprendido e ficará internado

Crime ocorreu no domingo (21), após jogo entre Flamengo e Vasco - (crédito: Material cedido ao Correio)

O adolescente de 15 anos responsável pela morte do torcedor do Vasco Eumar Vaz foi apreendido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A justiça expediu mandado de internação provisória em unidade socioeducativa. O jovem já havia sido apreendido no último dia 23 de setembro, mas foi liberado pois não houve flagrante e nem representação da justiça para que ele se mantivesse internado.

A apreensão foi realizada na segunda-feira (29/9) por meio da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA 2). O episódio, ocorrido no último dia 21 de setembro, em Samambaia, causou comoção social e repercussão nacional.

A investigação teve início na 32ª DP e, após a identificação do adolescente, a DCA 2 deu continuidade à apuração e representou pela internação do jovem. A medida foi deferida pela Justiça na tarde de ontem e cumprida de imediato. Após as medidas adotadas, o adolescente foi encaminhado ao Núcleo de Atendimento Integrado.