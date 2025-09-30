UnB exonera diretor de segurança após agressão a mulher no campus

A Universidade de Brasília (UnB) exonerou o diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura da universidade. A ação ocorreu uma semana após o episódio de agressão no campus Darcy Ribeiro, no qual uma mulher em situação de rua foi espancada por um segurança. Osvanildo Lourenso da Silva foi nomeado o novo diretor.

Servidor da UnB há 42 anos, Osvanildo é formado em Tecnologia em Segurança Pública. Exerceu as funções de coordenador de Portaria e diretor de Transportes e Serviços Gerais na Prefeitura. Também integra o Conselho Universitário (Consuni), conforme informações do jornal Campus Multiplataforma, da Faculdade de Comunicação.

A decisão da exoneração foi assinada pela reitora Rozana Reigota Naves em 23 de setembro e publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira (26).

Leia também: Segurança agride mulheres em situação de rua na UnB

Relembre o caso

Na manhã de 19 de setembro, Desirée Gisele Silveira Silva, mulher em situação de rua, foi agredida com tapas e puxões de cabelo por um funcionário da segurança. O caso ocorreu em frente ao Restaurante Universitário e mobilizou estudantes da universidade, que levaram a vítima ao Hospital de Base.

Em nota, a UnB afirmou que "repudia veementemente todo e qualquer ato de violência e reafirma seu compromisso com a inclusão, com os direitos humanos e com a justiça social". Além disso, a instituição abriu um processo investigativo para apurar as responsabilidades da agressão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular