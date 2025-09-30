InícioCidades DF
UnB exonera diretor de segurança após agressão a mulher no campus

Exoneração ocorreu uma semana após o episódio de agressão no campus Darcy Ribeiro, no qual uma mulher em situação de rua foi espancada por um segurança

Confusão foi registrada por estudantes - (crédito: Matérial cedido ao Correio)
A Universidade de Brasília (UnB) exonerou o diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura da universidade. A ação ocorreu uma semana após o episódio de agressão no campus Darcy Ribeiro, no qual uma mulher em situação de rua foi espancada por um segurança. Osvanildo Lourenso da Silva foi nomeado o novo diretor. 

Servidor da UnB há 42 anos, Osvanildo é formado em Tecnologia em Segurança Pública. Exerceu as funções de coordenador de Portaria e diretor de Transportes e Serviços Gerais na Prefeitura. Também integra o Conselho Universitário (Consuni), conforme informações do jornal Campus Multiplataforma, da Faculdade de Comunicação. 

A decisão da exoneração foi assinada pela reitora Rozana Reigota Naves em 23 de setembro e publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira (26). 

Relembre o caso

Na manhã de 19 de setembro, Desirée Gisele Silveira Silva, mulher em situação de rua, foi agredida com tapas e puxões de cabelo por um funcionário da segurança. O caso ocorreu em frente ao Restaurante Universitário e mobilizou estudantes da universidade, que levaram a vítima ao Hospital de Base. 

 

Em nota, a UnB afirmou que "repudia veementemente todo e qualquer ato de violência e reafirma seu compromisso com a inclusão, com os direitos humanos e com a justiça social". Além disso, a instituição abriu um processo investigativo para apurar as responsabilidades da agressão. 

